Эпидемиолог из Башкирии рассказал о влиянии жары на коронавирус
В Башкирии вторую неделю сохраняется аномально высокая температура воздуха, что в теории должно отразиться и на распространении коронавирусной инфекции. Подробнее о влияния текущих климатических условий на ковид рассказала заместитель главного врача Центра гигиены и эпидемиологии РБ Марина Скотарева.
«В соответствию со всеми имеющимися данными коронавирус очень чувствителен к ультрафиолетовым лучам. Конечно, именно поэтому мы все ждем, когда же у нас активность этого вируса спадет, и мы наконец-то перестанем регистрировать случаи заболевания новой коронавирусной инфекции, – отметила специалист на тематическом брифинге Минздрава 14 июля. – Но мы предполагаем – а вирус живет своей жизнью, и пока мы регистрируем новые подтвержденные случаи».
Напомним, за минувшие сутки COVID-19 был обнаружен у 47 жителей Башкирии. Число подтвержденных случаев за все время перевалило за шесть тысяч человек.
ИСТОЧНИК KP.RU
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