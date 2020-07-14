2020-07-14T13:26:06+03:00
Общество

Эпидемиолог из Башкирии рассказал о влиянии жары на коронавирус

Инфекция «очень чувствительна» к ультрафиолетовым лучам
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Пока жара никак не влияет на выявление новых случаев коронавирусаПока жара никак не влияет на выявление новых случаев коронавирусаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Башкирии вторую неделю сохраняется аномально высокая температура воздуха, что в теории должно отразиться и на распространении коронавирусной инфекции. Подробнее о влияния текущих климатических условий на ковид рассказала заместитель главного врача Центра гигиены и эпидемиологии РБ Марина Скотарева.

«В соответствию со всеми имеющимися данными коронавирус очень чувствителен к ультрафиолетовым лучам. Конечно, именно поэтому мы все ждем, когда же у нас активность этого вируса спадет, и мы наконец-то перестанем регистрировать случаи заболевания новой коронавирусной инфекции, – отметила специалист на тематическом брифинге Минздрава 14 июля. – Но мы предполагаем – а вирус живет своей жизнью, и пока мы регистрируем новые подтвержденные случаи».

Напомним, за минувшие сутки COVID-19 был обнаружен у 47 жителей Башкирии. Число подтвержденных случаев за все время перевалило за шесть тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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