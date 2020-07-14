2020-07-14T12:47:19+03:00
Происшествия

В Уфе мужчина из ревности пытался сжечь свою любовницу

Женщину доставили в больницу с многочисленными ожогами тела
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Мужчину задержали и доставили в отдел полиции. Там он дал признательные показанияМужчину задержали и доставили в отдел полиции. Там он дал признательные показания
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В Уфе местный житель пытался сжечь любовницу из ревности. Инцидент произошел поздней ночью 13 июля в Советском районе башкирской столицы, сообщает собственный источник «КП-Уфа».

В первом часу ночи в одну из городских больниц на «скорой» была доставлена 37-летняя женщина. Врачи диагностировали ей многочисленны ожоги тела второй и третьей степени. Огнем были повреждены голова, шея, туловище и верхние конечности.

Пострадавшая при этом находилась в состоянии алкогольного опьянения. Медики передали информацию о пациентке в полицию. Разбираться в обстоятельствах произошедшего была направлена следственно-оперативная группа.

Правоохранители выяснили, что за три часа до госпитализации уфимка выпивала вместе со своим 40-летним сожителем. Во время застолья между ними – как это часто бывает – вспыхнула ссора на почве ревности. Мужчина схватил бутылку со спиртосодержащей жидкостью, облил ею свою спутницу и поджег.

Сотрудники полиции доставили подозреваемого в отдел полиции. Там он дал признательные показания. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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