На трассе в Башкирии произошло ДТП со смертельным исходом
На месте работают специалисты
фото: ГИБДД РБ
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В Куюргазинском районе 14 июля 2020 года произошла авария с летальным исходом. ДТП зафиксировано на трассе Мурапталово-Тюльпан в районе 10 часов утра. Об этом сообщает ГИБДД Башкирии.
По установленным данным, водитель на «Ниве» не справился с управлением и вылетел в кювет, где машина опрокинулась. За рулем внедорожника находился 75-летний житель Оренбургской области. К моменту приезда скорой пожилой мужчина был уже мертв.
На место ДТП выехала следственно-оперативная группа. По факту аварии ведется расследование.
ИСТОЧНИК KP.RU