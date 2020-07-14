На трассе в Башкирии произошло ДТП со смертельным исходом

14 Июль 2020 2020-07-14T11:52:35+03:00

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В Куюргазинском районе 14 июля 2020 года произошла авария с летальным исходом. ДТП зафиксировано на трассе Мурапталово-Тюльпан в районе 10 часов утра. Об этом сообщает ГИБДД Башкирии.

По установленным данным, водитель на «Ниве» не справился с управлением и вылетел в кювет, где машина опрокинулась. За рулем внедорожника находился 75-летний житель Оренбургской области. К моменту приезда скорой пожилой мужчина был уже мертв.

На место ДТП выехала следственно-оперативная группа. По факту аварии ведется расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU