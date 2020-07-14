2020-07-14T11:42:34+03:00
Общество

«Не душ или пляж»: В мэрии Уфы призвали горожан научиться пользоваться фонтаном

Замглавы администрации города выступил с заявлением к жителям
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Фото: Рустем АХУНОВ
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На оперативке в уфимской администрации, которая прошла 14 июля, вице-мэр Салават Хусаинов обратился к жителям с просьбой соблюдать общественный порядок на территории фонтана «Танцующие журавли».

«Получили очень хороший объект. Посещаемость высокая […] Но хотел бы напомнить и обратиться ко всем – фонтан это в первую очередь объект благоустройства, а не общественный душ или пляж. Но если у нас на эту площадку начинают заезжать на велосипедах, скейтах, водить домашних животных, это не допустимо. Есть и случаи травматизма […] Необходимо будет нам еще всем вместе научиться пользоваться данным объектом благоустройства», – отметил чиновник.

Напомним, фонтан «Танцующие журавли» после обновления стал очень популярным у горожан, а особенно – у детей. Непоседы устраивают там купания и даже пьют воду. Администрации Уфы даже пришлось установить на площадке информационные таблички с правилами поведения и организовать патрули.

ИСТОЧНИК KP.RU

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