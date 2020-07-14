Рядом с паромной переправой в Уфе утонул 14-летний мальчик

14 Июль 2020 2020-07-14T11:07:52+03:00

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Вчера вечером, 13 июля, утонул 14-летний подросток. Сообщение об этом поступило в следственный комитет. По данному факту назначена проверка.

Подросток прогуливался по берегу реки рядом с паромной переправой. В какой-то момент он оступился и ушел под воду. Плавать мальчик не умел.

Установлено, что берег переправы имеет неровный рельеф с резкими перепадами глубина в несколько метров и не предназначено для купания. Прогулка по мелководью в необорудованном месте привела к трагическим последствиям. На помощь утопающему никто не пришел, его тело было найдено позже.

По данным Следственного комитета, с начала июля 2020 года в необорудованных водоемах республики уже утонуло 55 человек, в том числе семеро детей.

ИСТОЧНИК KP.RU