В Уфе ЕГЭ по семи предметам сдали 12,5 тысяч человек

14 Июль 2020 2020-07-14T12:15:52+03:00

Впереди у некоторых выпускников еще четыре предмета

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В мэрии Уфы 14 июля состоялось совещание по ходу проведения единых государственных экзаменов. С докладом об экзаменационной кампании выступил начальник Управления образования городской администрации Елена Хаффазова.

На сегодняшний день больше 12,5 тысяч человек сдали экзамены по 7 предметам: литература, география, информатика, русский язык, профильная математика, история и физика. До окончания периода сдачи экзаменов осталось еще 4 предмета. Все необходимые меры для профилактики распространения коронавируса соблюдаются в каждом учебном заведении.

Соблюдается социальная дистанция в 1.5 метра, в аудиториях не более 9 человек, на каждом пункте дежурят медицинские работники. За безопасностью на участках следят сотрудники МВД и ЦОБ. Елена Хаффазова отметила, что все экзамены проходят в штатном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU