2020-07-14T10:33:46+03:00
Общество

В Уфе обследуют проблемный дом №5 по Шота Руставели

Для решения вопросов городские власти создали рабочую группу
Зиля Зинурова
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В июне был заключен договор на проведение обследования состояния дома №5 в Уфе по Шота Руставели. Об этом сообщает столичная администрация. Рабочую группу возглавит заместитель мэра по архитектуре Аскат Хайруллин.

По данным городских властей, у дома очистили подвалы, ведётся ремонту крыши, после чего будет заменены элементы системы отопления. Между домом и строящимся зданием установлен геотехнический кран и проведены работы по укреплению грунта посредством «стены в грунте».

Все проводимые мероприятия направлены на устранение дальнейшего разрушения здания, начавшегося еще в 2012 году из-за нарушений строительства. Напомним, что ранее дом был освящен батюшкой по просьбам жильцов. Священник после этого временно отстранили от работы за нарушение самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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