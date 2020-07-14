В Уфе обследуют проблемный дом №5 по Шота Руставели

14 Июль 2020 2020-07-14T10:33:46+03:00

Изменить размер текста: A A

В июне был заключен договор на проведение обследования состояния дома №5 в Уфе по Шота Руставели. Об этом сообщает столичная администрация. Рабочую группу возглавит заместитель мэра по архитектуре Аскат Хайруллин.

По данным городских властей, у дома очистили подвалы, ведётся ремонту крыши, после чего будет заменены элементы системы отопления. Между домом и строящимся зданием установлен геотехнический кран и проведены работы по укреплению грунта посредством «стены в грунте».

Все проводимые мероприятия направлены на устранение дальнейшего разрушения здания, начавшегося еще в 2012 году из-за нарушений строительства. Напомним, что ранее дом был освящен батюшкой по просьбам жильцов. Священник после этого временно отстранили от работы за нарушение самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU