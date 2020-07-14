2020-07-14T09:04:36+03:00
Общество

Динар Гильмутдинов заявил, что гаишники Башкирии выходят на усиленный режим работы

Теперь зарегистрировать автомобиль можно будет даже по субботам
Рустем АХУНОВ
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Главный автоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов рассказал, что регистрационно-экзаменационный отдел ГИБДД Башкирии по Уфе выходит на усиленный режим работы.

Напомним, что ранее в интернете появились фотографии давки у уфимского здания, где сотрудники ГИБДД проводят теоретические экзамены на право управления авто, регистрируют автомобили и принимают граждан по личным вопросам. Автомобилисты жаловались, что им приходится стоять в очереди на жаре.

В связи с этим автоинспекторы решили пересмотреть график работы. Теперь гаишники будут работать шесть дней в неделю – с понедельника по пятницу с 8 до 20 часов, а в субботу с 9 до 19 часов.

- Мы принимаем по госуслугам и в порядке живой очереди. Работаем до последнего клиента, - объяснил главный автоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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