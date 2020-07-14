Представитель ФК «Уфа» сдал положительный тест на коронавирус
Представитель ФК «Уфа» сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает оперштаб Российской Премьер-Лиги. У кого именно был обнаружен COVID-19, в РПЛ не уточнили.
Региональный Роспотребнадзор установил, что заболевший ни с кем не контактировал. Ему предписали сидеть на карантине. Тем временем сотрудники и игроки башкирской команды сдали очередные тесты на коронавирус и ждут результатов.
Напомним, «Уфа» не первый раз фигурирует в контексте коронавируса. Так, еще в марте инфекцию подозревали у хавбека Оливье Тилля. А в июне матч с «Тамбовом» находился под угрозой срыва из-за сомнительного теста у одного из членов клуба.
ИСТОЧНИК KP.RU