2020-07-14T08:21:46+03:00
Общество

Представитель ФК «Уфа» сдал положительный тест на коронавирус

Его отправили сидеть на карантине
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Фото: пресс-служба ФК "Уфа"Фото: пресс-служба ФК "Уфа"
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Представитель ФК «Уфа» сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает оперштаб Российской Премьер-Лиги. У кого именно был обнаружен COVID-19, в РПЛ не уточнили.

Региональный Роспотребнадзор установил, что заболевший ни с кем не контактировал. Ему предписали сидеть на карантине. Тем временем сотрудники и игроки башкирской команды сдали очередные тесты на коронавирус и ждут результатов.

Напомним, «Уфа» не первый раз фигурирует в контексте коронавируса. Так, еще в марте инфекцию подозревали у хавбека Оливье Тилля. А в июне матч с «Тамбовом» находился под угрозой срыва из-за сомнительного теста у одного из членов клуба.

ИСТОЧНИК KP.RU

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