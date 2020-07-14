В башкирском городе неизвестные обокрали церковь

14 Июль 2020 2020-07-13T19:16:13+03:00

Изменить размер текста: A A

В Бирске вечером 11 июля неизвестные ограбили церковь. С заявлением в полицию обратилась продавец церковной лавки, сообщил собственный источник в правоохранительных органах.

Известно, что воришки разбили оконное стекло и вытащили из кассы магазина «Иконная лавка», расположенного на территории «Казанского храма», 20 тысяч рублей.

К сожалению, место преступления не оборудовано камерами видеонаблюдения. С места кражи правоохранители изъяли шесть следов рук, след обуви. По факту кражи возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU