В Уфе на озере утонул молодой мужчина

14 Июль 2020 2020-07-13T19:15:42+03:00

Спасатели еще раз убедительно просят не купаться в необорудованных местах, особенно в состоянии алкогольного опьянения.

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13 июля около 16:30 в озере Максимовском Калининского района утонул 38-летний мужчина. Как сообщили в управлении гражданской защиты, погибший отдыхал на берегу водоема вместе с друзьями. В какой-то момент, зайдя в воду, он начал тонуть.

Стоит отметить, что данный берег озера не оборудован для отдыха на воде, от места происшествия буквально в нескольких метрах установлена табличка, предупреждающая о запрете купания на данном участке. Предположительно, утонувший был нетрезв. Его тело достали спасатели. Они еще раз убедительно просят не купаться в необорудованных местах, особенно в состоянии алкогольного опьянения.

- Аншлаги установлены на несанкционированных пляжах не для красоты. Они сообщают об опасности купания на данном участке, - прокомментировали в УГЗ Уфы.

ИСТОЧНИК KP.RU