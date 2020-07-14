Уфимке отрезало руку на рабочем месте

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В Уфе местная жительница потеряла руку на работе. Несчастный случай произошел на предприятии по производству деревянных строительных конструкций и столярных изделий. По факту несчастного случая расследование начала Гострудинспекция.

Инцидент случился в минувший четверг, 9 июля, при проведении торцовочных работ. По предварительным данным, 49-летняя упаковщица нажала на педаль запуска и не успела при этом убрать левую руку с разъема для отреза пиломатериала. Механизм пришел в действие и буквально отрезал женщине кисть левой руки.

«В ходе расследования будут определены обстоятельства и причины случившегося», – добавили в Гострудинспекции.