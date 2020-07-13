На водоемах Башкирии за день утонули два человека

13 Июль 2020 2020-07-13T07:53:29+03:00

Один погиб на водохранилище в Шаранском районе, другой – на озере в Мелеузе

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За 12 июля 2020 года на водоемах Башкирии утонули два человека. Об этом сообщили в Госкомитете республики по чрезвычайным ситуациям.

Оба погибших – мужчины, они купались на необорудованных пляжах. Один ушел на дно на водохранилище рядом с селом Наратасты в Шаранском районе, другой – на озере Шагайка в городе Мелеузе. Сотрудники аварийной службы извлекли их тела из воды.

«Из-за жары реальность стала страшнее самого ужасного сна. Мы уже мечтаем о зиме и снеге. Каждый день смотреть в глаза родственников погибших – это невыносимо», – цитирует Госкомитет одного из водолазов, который вытащил погибшего на берег.

ИСТОЧНИК KP.RU