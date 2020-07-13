Удирали через забор: полиция разогнала подростковую вечеринку в Башкирии

13 Июль 2020 2020-07-12T21:22:55+03:00

Запрет на проведение массовых мероприятий не смутил подростков из Стерлитамака

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Стерлитамакская молодежь решила устроить шумную вечеринку, несмотря на запрет проводить массовые мероприятия из-за коронавируса. Подростки от 14 лет и старше собрались в парке Гагарина, чтобы повеселиться, но вскоре туда же нагрянула полиция. Стражей порядка привлекли громкая музыка и шум. Как сообщает ГТРК "Башкортостан", полицейские оцепили территорию парка, однако самым резвым посетителям удалось сбежать, перебравшись через забор. Удирающих подростков даже сняли на видео.

По информации издания, всем оставшимся ребятам пришлось писать объяснительные, а 17-летнего организатора дискотеки отвезли в полицейский участок.

ИСТОЧНИК KP.RU