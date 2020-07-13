2020-07-12T21:22:55+03:00
Общество

Удирали через забор: полиция разогнала подростковую вечеринку в Башкирии

Запрет на проведение массовых мероприятий не смутил подростков из Стерлитамака
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Стерлитамакская молодежь решила устроить шумную вечеринку, несмотря на запрет проводить массовые мероприятия из-за коронавируса. Подростки от 14 лет и старше собрались в парке Гагарина, чтобы повеселиться, но вскоре туда же нагрянула полиция. Стражей порядка привлекли громкая музыка и шум. Как сообщает ГТРК "Башкортостан", полицейские оцепили территорию парка, однако самым резвым посетителям удалось сбежать, перебравшись через забор. Удирающих подростков даже сняли на видео.

По информации издания, всем оставшимся ребятам пришлось писать объяснительные, а 17-летнего организатора дискотеки отвезли в полицейский участок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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