2020-07-12T19:43:21+03:00
Спорт

Фарфан спас «Локомотив» от поражения в матче с «Уфой»

Матч закончился вничью – 1:1
Эльдар ВАЛЕЕВ
Поделиться:
«Уфа» продолжает борьбу за Еврокубки«Уфа» продолжает борьбу за ЕврокубкиФото: Рустем АХУНОВ
Изменить размер текста:

Футбольный клуб «Уфа» сыграл вничью с «Локомотивом» в гостевом матче. Команды обменялись голами – на мяч Даниила Фомина точным ударом ответил Джефферсон Фарфан.

Для «горожан» это был первый матч после перехода генерального директора клуба Шамиля Газизова в «Спартак». Хозяева поля пытаются нащупать игру после ухода легенды железнодорожников – без Юрия Семина «Локомотив» играет не очень уверенно, чередуя победы с ничейными результатами.

В этом матче на помощь новому тренеру Николичу на поле вышел Джефферсон Фарфан, который пропустил целый год из-за тяжелой травмы. Именно перуанскому нападающему и было суждено решить исход матча. «Уфа» забила на 39-й минуте – Фомин реализовал пенальти после нарушения Мурило, «Локомотиву» долгое время не удавалось сравнять счет и подобрать ключи к обороне Вадима Евсеева. И только свежий Фарфан сумел забить Беленову, причем на 81-й минуте – 1:1.

«Уфа» продолжает борьбу за Еврокубки. Сейчас «горожане» идут шестыми, имея в активе 37 очков. Позади – «Урал» с 35 очками и одной игрой в запасе, «Арсенал» с 34 очками, «Сочи» и «Спартак» с 33 очками.

Стоит отметить, что «Уфа» сможет пробиться в Еврокубки только при определенном стечении обстоятельств – «горожанам» необходимо сохранить шестое место и надеяться на победу «Зенита» в Кубке России.

«Локомотив» продолжает сохранять второе место в турнирной таблице.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Башкирии школьников застукали за взрослым занятием во дворе многоэтажки
Фарфан спас «Локомотив» от поражения в матче с «Уфой»
В Башкирии 21-летний парень разбился в ДТП
Подобрали ключи: в Уфе злоумышленники обокрали офис микрозаймов
Тело 28-летнего мужчины достали из воды в Башкирии
Гнилой труп пропавшего мужчины выловили из реки Белой в Башкирии
В Башкирии объявлено штормовое предупреждение из-за 40-градусной жары
Жителя Башкирии осудили за мат в адрес сотрудника полиции
«Прости, что не уберегли!»: в Башкирии простились с жестоко убитым столетним ветераном ВОВ
Уфимский ЗАГС назвал самые популярные имена новорожденных
Жительница Башкирии лишилась 300 тысяч рублей после телефонного звонка
В Башкирии выявили 46 новых заболевших коронавирусом
В Башкирии скончалась молодая мать, несколько лет боровшаяся со смертельной болезнью
На Бельском мосту в Уфе увеличат число полос на въезд
Семилетний мальчик захлебнулся на реке в Башкирии
В Уфе сгорел жилой дом, пострадали три человека
Девушка скандального рэпера из Уфы раскрыла правду об их отношениях
Синоптики: в Башкирии станет еще жарче