Фарфан спас «Локомотив» от поражения в матче с «Уфой»

12 Июль 2020 2020-07-12T19:43:21+03:00

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Футбольный клуб «Уфа» сыграл вничью с «Локомотивом» в гостевом матче. Команды обменялись голами – на мяч Даниила Фомина точным ударом ответил Джефферсон Фарфан.

Для «горожан» это был первый матч после перехода генерального директора клуба Шамиля Газизова в «Спартак». Хозяева поля пытаются нащупать игру после ухода легенды железнодорожников – без Юрия Семина «Локомотив» играет не очень уверенно, чередуя победы с ничейными результатами.

В этом матче на помощь новому тренеру Николичу на поле вышел Джефферсон Фарфан, который пропустил целый год из-за тяжелой травмы. Именно перуанскому нападающему и было суждено решить исход матча. «Уфа» забила на 39-й минуте – Фомин реализовал пенальти после нарушения Мурило, «Локомотиву» долгое время не удавалось сравнять счет и подобрать ключи к обороне Вадима Евсеева. И только свежий Фарфан сумел забить Беленову, причем на 81-й минуте – 1:1.

«Уфа» продолжает борьбу за Еврокубки. Сейчас «горожане» идут шестыми, имея в активе 37 очков. Позади – «Урал» с 35 очками и одной игрой в запасе, «Арсенал» с 34 очками, «Сочи» и «Спартак» с 33 очками.

Стоит отметить, что «Уфа» сможет пробиться в Еврокубки только при определенном стечении обстоятельств – «горожанам» необходимо сохранить шестое место и надеяться на победу «Зенита» в Кубке России.

«Локомотив» продолжает сохранять второе место в турнирной таблице.

ИСТОЧНИК KP.RU