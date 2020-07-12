2020-07-12T20:00:18+03:00
Общество

В Башкирии школьников застукали за взрослым занятием во дворе многоэтажки

Бдительный горожанин опубликовал видео в соцсетях
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Житель города Салават решил проучить юных школьников, которые устроили себе курилку под его окнами. Мужчина достал телефон и стал снимать ребят, в какой-то момент он крикнул героям ролика: "Скажите "привет!". Заметив камеру, мальчуганы быстро разбежались, а горожанин выложил запись в социальные сети, чтобы родители узнали, чем балуются их дети.

В комментариях пользователи поделились на две группы. Одни поддержали автора ролика, мол, родители должны взять дело под свой контроль и пресечь вредные увлечения своих чад. Другие же отнеслись к ситуации с юмором, заметив, что многим комментаторам стоило бы вспомнить себя в их годы.

- Да, было у многих такое в детстве, но родители должны знать, чем занимаются их дети, пока гуляют на улице, - заключила местная жительница Агата К.

Поймали курящих школьников // 12.07.

ИСТОЧНИК KP.RU

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