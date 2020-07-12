2020-07-12T15:53:58+03:00
Общество

В Башкирии объявлено штормовое предупреждение из-за 40-градусной жары

МЧС по региону дает советы на период зноя
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Зной будет стоять как минимум всю первую половину неделиЗной будет стоять как минимум всю первую половину неделиФото: Иван МАКЕЕВ
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МЧС по Башкирии объявило штормовое предупреждение из-за погоды в регионе - начало новой недели обещает выдаться еще более жарким. По данным синоптиков, с 13 по 16 июля в некоторых частях республики ожидается 38-40-градусная жара.

Сотрудники ведомства напоминают правила поведения в условиях настолько сильного зноя: носить свободную светлую одежду, головной убор, пользоваться солнцезащитными кремами и пить как можно больше воды. И, само собой, нельзя оставлять детей без присмотра, особенно внимательными нужно быть при отдыхе на воде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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