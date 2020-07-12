Жителя Башкирии осудили за мат в адрес сотрудника полиции

12 Июль 2020 2020-07-12T15:09:08+03:00

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Жителя Башкирии привлекли к ответственности за оскорбление полицейского. Он обрушился с нецензурной бранью на участкового. Случилось это в селе Николо-Березовка.

Сотрудник полиции вместе с напарником приметили двух подвыпивших граждан во время патрулирования. Участковый подошел к ним и посоветовал держать путь домой, дабы избежать административной ответственности. Те не стали спорить и казалось, что ситуация разрешилась благополучно. Однако, стоило полицейскому развернуться и пойти к машине, как ему в спину понеслась непечатная ругань. Обзывал его 35-летний ранее судимый сельчанин. Мужчину сразу задержали, позже суд признал его виновным в оскорблении представителя власти.

В пресс-службе МВД по Башкирии рассказали, что участковый также подал иск о защите чести и достоинства, который был удовлетворен.

ИСТОЧНИК KP.RU