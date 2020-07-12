«Прости, что не уберегли!»: в Башкирии простились с жестоко убитым столетним ветераном ВОВ

12 Июль 2020 2020-07-12T14:02:26+03:00

Его проводили в последний путь под военные песни и залп автоматов

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В Башкирии прошли похороны Ивана Несмеянова — столетнего ветерана ВОВ, жестоко убитого при ограблении. Церемония прощания состоялась в Троицкой церкви села Леуза, где жил фронтовик.

В администрации Кигинского района рассказали, что проститься с Иваном Николаевичем пришли десятки его односельчан. Во главе траурной процессии прошли юнармейцы с портретом фронтовика и его наградами. Ветерана проводили в последний путь под военные песни и залп автоматов.

Присутствовавший на церемонии Ирек Сагитов, вице-премьер правительства республики, обратившись к присутствующим, пообещал отыскать убивших ветерана изуверов.

«Прошел войну, победил фашистов, а погиб от рук каких-то отморозков, по-другому их никак не назовешь», - заявил Сагитов.

«Прости, что не уберегли! Мы не смогли стать достойными твоими потомками Иван Николаевич», - сказала глава администрации Зухра Гордиенко.

Напомним, шокирующая история произошла в минувший четверг, 9 июля. Соседка Ивана Несмеянова заметила, что тот не выходит из дома, зашла к нему и обнаружила тело пенсионера. Он был связан и повсюду виднелись следы крови. По предварительным данным, ветерана убили неизвестные, которые рассчитывали поживиться его пенсионными сбережениями. Изуверов разыскивает полиция. За информацию о преступниках объявлено вознаграждение в размере 500 тысяч рублей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/789897" frameborder="0"></iframe> СК РФ начал расследование по факту насильственного убийства ветерана ВОВ в Башкортостане.Ветеран был убит накануне в собственном доме в селе Леуза Кигинского района

ИСТОЧНИК KP.RU