2020-07-12T19:10:14+03:00
Происшествия

В Башкирии 21-летний парень разбился в ДТП

Его автомобиль столкнулся с "Шевроле Нива"
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: ГИБДД БашкирииФото: ГИБДД Башкирии
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Утром 11 июля в Белебеевском районе Башкирии произошла авария, унесшая жизнь молодого парня. Дорожный инцидент случился на дороге между Аксеново и Белебеем. По информации ГИБДД Башкирии "Шевроле Нива" под управлением 32-летнего мужчины столкнулась с ВАЗ-2114. За рулем второго авто находился 21-летний парень. Он получил тяжелые травмы и скончался в машине скорой помощи

По факту ДТП начато расследование.

Госавтоинспекция сообщает, что за минувшие сутки аварии унесли жизни еще четверых человек и девять получили травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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