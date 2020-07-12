В Башкирии 21-летний парень разбился в ДТП
Его автомобиль столкнулся с "Шевроле Нива"
Фото: ГИБДД Башкирии
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Утром 11 июля в Белебеевском районе Башкирии произошла авария, унесшая жизнь молодого парня. Дорожный инцидент случился на дороге между Аксеново и Белебеем. По информации ГИБДД Башкирии "Шевроле Нива" под управлением 32-летнего мужчины столкнулась с ВАЗ-2114. За рулем второго авто находился 21-летний парень. Он получил тяжелые травмы и скончался в машине скорой помощи
По факту ДТП начато расследование.
Госавтоинспекция сообщает, что за минувшие сутки аварии унесли жизни еще четверых человек и девять получили травмы.
ИСТОЧНИК KP.RU