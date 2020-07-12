В Башкирии выявили 46 новых заболевших коронавирусом

12 Июль 2020 2020-07-12T11:27:26+03:00

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Число заболевших коронавирусом в Башкирии продолжает расти. За субботу, 11 июля, было выявлено еще 46 новых случаев инфекции. Отметим, что в последние недели ежедневный прирост заболевших примерно одинаков - 40-50 человек.

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом сообщает, что за 11 июля от коронавируса излечились 32 человека, это меньше, чем днем ранее, когда из больниц выписали 43 пациентов.

Подтвержденных случаев летального исхода от коронавируса в Башкирии за прошедший день зарегистрировано не было. С начала эпидемии их количество составляет 19 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU