На Бельском мосту в Уфе увеличат число полос на въезд

12 Июль 2020 2020-07-12T10:30:25+03:00

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Сегодня, 12 июля, власти города решили увеличить число полос на Бельском мосту для въезжающих в город. Это сделано для того, чтобы те, кто проводил выходные на природе (таковых из-за аномальной жары было больше обычного), не попали в пробку при возвращении в Уфу.

В мэрии уточнили, что на въезд будут работать четыре полосы, а на выезд - две. Реверсивные светофоры включат с 14.00, а часом позже к дежурству на мосту приступят экипажи ГИБДД и эвакуаторы. В случае аварии они постараются в кратчайшие сроки освободить дорогу для проезда.

ИСТОЧНИК KP.RU