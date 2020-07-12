2020-07-12T16:33:51+03:00
Происшествия

Гнилой труп пропавшего мужчины выловили из реки Белой в Башкирии

Жуткую находку сделали недалеко от жилых домов
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: GLOBAL LOOK PRESSФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Труп неизвестного мужчины всплыл на реке Белой в Стерлитамаке. Тело обнаружили в полутора километрах от дома №44 по улице Правобережная на разливе реки днем 9 июля. Как стало известно "КП-Уфа" от собственного источника в правоохранительных органах, труп пробыл в воде около двух месяцев. За это время тело подверглось гнилостным изменениям. Личность погибшего еще предстоит установить.

Труп направили на судебно-медицинское исследование, чтобы выяснить причину и обстоятельства смерти мужчины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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