Гнилой труп пропавшего мужчины выловили из реки Белой в Башкирии
Жуткую находку сделали недалеко от жилых домов
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Труп неизвестного мужчины всплыл на реке Белой в Стерлитамаке. Тело обнаружили в полутора километрах от дома №44 по улице Правобережная на разливе реки днем 9 июля. Как стало известно "КП-Уфа" от собственного источника в правоохранительных органах, труп пробыл в воде около двух месяцев. За это время тело подверглось гнилостным изменениям. Личность погибшего еще предстоит установить.
Труп направили на судебно-медицинское исследование, чтобы выяснить причину и обстоятельства смерти мужчины.
ИСТОЧНИК KP.RU