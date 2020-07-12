Жительница Башкирии лишилась 300 тысяч рублей после телефонного звонка
Жительница Салавата заявила в полицию на телефонного мошенника. Как стало известно "КП-Уфа", аферист позвонил ей вечером 7 июля и представился сотрудником банка, услугами которого пользовалась женщина. Звонивший заявил, что с ее карты пытаются списать средства без ее ведома. Чтобы уберечь деньги, он предложил женщине назвать реквизиты ее карты и коды, подтверждающие операции.
Когда доверчивая дама выполнила все указания, с ее счета пропали 335 тысяч рублей. На следующее утро она отправилась в полицию и написала заявление, на основании которого было возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU