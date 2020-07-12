Подобрали ключи: в Уфе злоумышленники обокрали офис микрозаймов
Офис микрозаймов на улице Мубарякова в Уфе на днях посетили воры. Как стало известно "Комсомолке" от собственного источника в правоохранительных органах, вечером 8 июля некто умудрился подобрать ключ к офисному помещению организации и взломать их сейф. Добычей злоумышленников стали 139 тысяч рублей.
Известно, что в помещении установлены камеры видеонаблюдения и сигнализация, однако чоповцам сигнал тревоги не поступал.
Расследованием кражи занялись правоохранители. С места преступления изъяли отпечатки рук, следы обуви и замки. Возбуждено дело по статье "Кража".
ИСТОЧНИК KP.RU