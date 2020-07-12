Подобрали ключи: в Уфе злоумышленники обокрали офис микрозаймов

12 Июль 2020 2020-07-12T18:22:38+03:00

Из сейфа похитили почти 140 тысяч рублей

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Офис микрозаймов на улице Мубарякова в Уфе на днях посетили воры. Как стало известно "Комсомолке" от собственного источника в правоохранительных органах, вечером 8 июля некто умудрился подобрать ключ к офисному помещению организации и взломать их сейф. Добычей злоумышленников стали 139 тысяч рублей.

Известно, что в помещении установлены камеры видеонаблюдения и сигнализация, однако чоповцам сигнал тревоги не поступал.

Расследованием кражи занялись правоохранители. С места преступления изъяли отпечатки рук, следы обуви и замки. Возбуждено дело по статье "Кража".

ИСТОЧНИК KP.RU