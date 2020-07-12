2020-07-12T07:46:22+03:00
Общество

Девушка скандального рэпера из Уфы раскрыла правду об их отношениях

Она уверяет, что со знаменитым музыкантом их связывает исключительно дружба
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: influesii/instagramФото: influesii/instagram
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Бывшая девушка уфимского рэпера Алишера Моргенштерна, выступающего под псевдонимом Morgenshtern, поведала поклонникам об их взаимоотношениях. Ранее их историю любви предал огласке сам певец, выступая в эфире программы "Исповедь" на телеканале ТНТ Premier. После его откровений интерес подписчиков к нынешним взаимоотношениям пары только возрос. Хотя молодые люди расстались, многие фолловеры предположили, что чувства между ними вспыхнули вновь. Этому способствовали в том числе многочисленные "сториз" на их каналах, где молодые люди постоянно были вместе. Однако Дилара поспешила развеять слухи об их воссоединении.

«Мы с ним супер-пупер лучшие друзья», — приводит ее слова teleprogramma.pro.

Девушка также подтвердила слова Алишера о том, что в бытность ее парнем он не помогал ей деньгами. На свои нужды Дилара зарабатывает сама благодаря соцсетям.

«На свободную жизнь заработанных денег мне хватает. Те, кто со мной давно, знают, что я стала избирательнее подходить к рекламе», — отметила она.

Напомним, сам рэпер из Уфы тоже не сидит сложа руки. Недавно он взорвал ютуб новым эпатажным клипом с провокационным названием.

ИСТОЧНИК KP.RU

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