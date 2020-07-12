Девушка скандального рэпера из Уфы раскрыла правду об их отношениях
Бывшая девушка уфимского рэпера Алишера Моргенштерна, выступающего под псевдонимом Morgenshtern, поведала поклонникам об их взаимоотношениях. Ранее их историю любви предал огласке сам певец, выступая в эфире программы "Исповедь" на телеканале ТНТ Premier. После его откровений интерес подписчиков к нынешним взаимоотношениям пары только возрос. Хотя молодые люди расстались, многие фолловеры предположили, что чувства между ними вспыхнули вновь. Этому способствовали в том числе многочисленные "сториз" на их каналах, где молодые люди постоянно были вместе. Однако Дилара поспешила развеять слухи об их воссоединении.
«Мы с ним супер-пупер лучшие друзья», — приводит ее слова teleprogramma.pro.
Девушка также подтвердила слова Алишера о том, что в бытность ее парнем он не помогал ей деньгами. На свои нужды Дилара зарабатывает сама благодаря соцсетям.
«На свободную жизнь заработанных денег мне хватает. Те, кто со мной давно, знают, что я стала избирательнее подходить к рекламе», — отметила она.
Напомним, сам рэпер из Уфы тоже не сидит сложа руки. Недавно он взорвал ютуб новым эпатажным клипом с провокационным названием.
ИСТОЧНИК KP.RU