Уфимский ЗАГС назвал самые популярные имена новорожденных

12 Июль 2020 2020-07-12T13:01:27+03:00

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В Демском отделе ЗАГС рассказали, какими именами чаще всего называли родители своих новорожденных детей в первом полугодии 2020 года.

Так, выяснилось, что мальчикам в основном давали имена Александр, Матвей, Амир и Давид. Популярным среди девочек оказалось имя Николь. Также их часто называли Камиллами.

В местном отделе ЗАГС поделились и статистикой браков и разводов. С начала года в районе зарегистрировали свои отношения 173 пары, а расторгли - 135 пар.

- На территории Демского района регистрировали свои отношения граждане Турции, Таджикистана, Узбекистана, Германии и Израиля, - уточнили в мэрии Уфы.

ИСТОЧНИК KP.RU