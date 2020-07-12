В Уфе сгорел жилой дом, пострадали три человека

12 Июль 2020 2020-07-12T08:51:22+03:00

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В субботу днем, 11 июля, на улице Софьи Перовской, 22а в Уфе произошел пожар. Огонь бушевал в восьмиквартирной двухэтажке. К моменту прибытия пожарных пламя охватило практически весь дом. Чтобы справиться с ним, потребовались 35 пожарных и 10 единиц техники.

В МЧС по Башкирии сообщили о троих пострадавших. Их состояние не уточняется.

Погорельцам предложили на время заселиться в Центр размещения пострадавших при Управлении гражданской защиты Уфы.

Причины пожара и его обстоятельства выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU