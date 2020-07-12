В Уфе сгорел жилой дом, пострадали три человека
Погорельцам предложено заселиться в центр размещения пострадавших
Фото: ГУ МЧС по Башкирии
Изменить размер текста:
В субботу днем, 11 июля, на улице Софьи Перовской, 22а в Уфе произошел пожар. Огонь бушевал в восьмиквартирной двухэтажке. К моменту прибытия пожарных пламя охватило практически весь дом. Чтобы справиться с ним, потребовались 35 пожарных и 10 единиц техники.
В МЧС по Башкирии сообщили о троих пострадавших. Их состояние не уточняется.
Погорельцам предложили на время заселиться в Центр размещения пострадавших при Управлении гражданской защиты Уфы.
Причины пожара и его обстоятельства выясняются.
ИСТОЧНИК KP.RU