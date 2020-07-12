Синоптики: в Башкирии станет еще жарче

12 Июль 2020 2020-07-12T07:07:07+03:00

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С 13 июля на территории Башкирии сохранится жаркая погода.

Июль продолжит быть в Башкирии настоящим жарким и летним месяцем. Если его начало обрадовало жителей республики стабильными +35 градусами днем, то продолжение будет еще жарче.

По данным Башгидромета, уже с начала новой рабочей недели небольшое похолодание сменится настоящим пеклом. Температура воздуха днем увеличится аж до +38 градусов. В некоторых районах возможно потепление и до +40. Такую погоду метеорологи называют субтропической, и она сохранится всю следующую неделю. Осадков в Башкирии не ожидается.

ИСТОЧНИК KP.RU