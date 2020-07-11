После жары в Башкирии неожиданно объявили штормовое предупреждение

!no_title

В Башкирии из-за сильного ветра объявили штормовое предупреждение.

Природа даст жителям Башкирии немного отдохнуть от знойной и безветренной жары. По данным МЧС республики уже завтра, 12 июля, в Башкирии порывы ветра усилятся до 18 метров в секунду. В связи с этим в аварийном ведомстве объявляют штормовое предупреждение.

Сотрудники МЧС Башкирии просят граждан не пытаться прятаться от сильного ветра под неустойчивыми конструкциями или деревьями. Уходя из дома, необходимо плотно закрывать все окна и двери. Из-за сильного ветра возможны обрывы линий электропередачи.

Также по юго-востоку Башкирии сохраняется чрезвычайный класс пожароопасности.