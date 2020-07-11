«Нет уток, дали бутылочку»: мать из Башкирии ужаснулась условиям содержания сына в больнице

11 Июль 2020 2020-07-11T17:52:09+03:00

В медицинском учреждении действуют ограничения из-за коронавируса и женщина не может ухаживать за ребенком

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Жительница Башкирии пожаловалась Радию Хабирову на условия содержания пациентов в больнице Стерлитамака.

Жительница второго по численности населения города Башкирии сообщила свою печальную историю в электронной приемной руководства Башкирии. Она объяснила, что не может ухаживать за сыном, который сейчас находится в травматологии местной больницы №1 – в лечебном учреждении действуют ограничения по посещению. По словам матери пациента, перед каждым визитом больницы ее нужно сдавать платные анализы на COVID. Также женщина пожаловалась на условия содержания больных.

- Сын сломал ногу, лежит на вытяжке, ждем операцию. В больнице элементарно не уток, дали бутылочку. В итоге мы сами купили судно, - возмущается женщина.

Мать пациента предполагает, что после жалобы Хабирова на ее сыне начнут «отыгрываться», но заявляет, что у нее больше нет сил молчать. Обращение женщины в скором времени должны рассмотреть.

ИСТОЧНИК KP.RU