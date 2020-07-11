«Нет уток, дали бутылочку»: мать из Башкирии ужаснулась условиям содержания сына в больнице
Жительница Башкирии пожаловалась Радию Хабирову на условия содержания пациентов в больнице Стерлитамака.
Жительница второго по численности населения города Башкирии сообщила свою печальную историю в электронной приемной руководства Башкирии. Она объяснила, что не может ухаживать за сыном, который сейчас находится в травматологии местной больницы №1 – в лечебном учреждении действуют ограничения по посещению. По словам матери пациента, перед каждым визитом больницы ее нужно сдавать платные анализы на COVID. Также женщина пожаловалась на условия содержания больных.
- Сын сломал ногу, лежит на вытяжке, ждем операцию. В больнице элементарно не уток, дали бутылочку. В итоге мы сами купили судно, - возмущается женщина.
Мать пациента предполагает, что после жалобы Хабирова на ее сыне начнут «отыгрываться», но заявляет, что у нее больше нет сил молчать. Обращение женщины в скором времени должны рассмотреть.
ИСТОЧНИК KP.RU