Экс-гаишника из Башкирии обвиняют в продаже водительских удостоверений

11 Июль 2020 2020-07-11T16:43:45+03:00

Мужчина свою вину так и не признал

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В Башкирии завершили расследовании дела в отношении экс-сотрудника ГИБДД из Стерлитамака, которого обвиняют в продаже водительских удостоверений.

В пресс-службе СК Башкирии сообщили, что по версии следствия, мужчина «помогал» будущим водителям получить права в период с 2016 по 2017 год. Мужчина вносил в документацию поддельные данные о том, что курсанты автошкол якобы сдавали теоретические и практические экзамены. Всего таким образом водительские удостоверения появились у 23 граждан. На след горе-гаишника вышли его коллеги из подразделения собственной безопасности МВД Башкирии.

Вскоре после начала расследования началась служебная проверка, после которой мужчину уволили из рядов МВД. Свою вину он так и не признал. Сотрудники СК передали дело в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU