2020-07-11T14:43:07+03:00
Происшествия

Смертельное ДТП в Башкирии: погибли два пассажира ВАЗ-2112

Авария произошла в Салаватском районе республики
Рустем АХУНОВ
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В Башкирии при столкновении ВАЗ-2112 и «Mitsubishi Pajero» погибли два пассажира отечественной легковушки.

По данным ГИБДД республики, авария произошла днем 11 июля на 10 километре дороги Малоях-Верхние Киги-Ункурда. По неизвестным пока причинам столкнулись ВАЗ-2112, которым управлял 24-летний парень, и внедорожник «Mitsubishi Pajero», за рулем которого был 45-летний житель Екатеринбурга.

К сожалению, авария унесла жизни двух пассажиров «Лады». О состоянии водителей автомобилей в ГИБДД Башкирии ничего не сообщили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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