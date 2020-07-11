2020-07-11T14:13:08+03:00
Общество

Эксперт назвал истинную причину гибели группы Дятлова

Туристы попали под мощную лавину
Рустем АХУНОВ
Поделиться:
На фото Игорь Дятлов Фото: Фонд памяти группы ДятловаНа фото Игорь Дятлов Фото: Фонд памяти группы Дятлова
Изменить размер текста:

Юрист Андрей Курьяков во время пресс-конференции «Комсомольской Правды» назвал сход лавины причиной гибели группы Дятлова в 1959 году, сообщает kp.ru.

Напомним, что ранее выдвигались самые разные версии трагической смерти группы из девятерых советских туристов – от вполне логичного переохлаждения до фантастического облучения неким радиоактивным элементом. Для того, чтобы поставить в расследовании точку «Комсомолка» создала проект, в рамках которого провела экспедицию на север Свердловской области. Также к работе подключили многочисленных экспертов из разных областей – криминалистов, ученых и историков.

12 июля в редакции «КП» прошла пресс-конференция эксперта-юриста Андрея Курьякова. Он подчеркнул, что причиной гибели группы могла быть только снежная лавина. Туристы попытались спастись, выбежав из палатки, и позже смогли разжечь костер. Тем не менее, смерть настигла группу Дятлова из-за суровых климатических условий – холода и сильного ветра.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Перевал Дятлова»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
После жары в Башкирии неожиданно объявили штормовое предупреждение
«Нет уток, дали бутылочку»: мать из Башкирии ужаснулась условиям содержания сына в больнице
Экс-гаишника из Башкирии обвиняют в продаже водительских удостоверений
«Из палатки успели выбраться мужчина с сыном»: в Башкирии машина без водителя влетела в толпу отдыхающих
Смертельное ДТП в Башкирии: погибли два пассажира ВАЗ-2112
Эксперт назвал истинную причину гибели группы Дятлова
«Уфа» опубликовала результаты сдачи теста на коронавирус
В Уфе из окна выпал двухлетний мальчик
В Башкирии продолжается рост больных коронавирусом
В Стерлитамаке засняли малыша, балансировавшего на высоте седьмого этажа
В сети появилось оперативное видео с места убийства столетнего ветерана из Башкирии
Июльская жара 2020 в Башкирии побила абсолютный максимум
На обочине в Башкирии нашли машину с телами трех парней
Какая погода ожидается в Башкирии на выходных
На водоемах Башкирии за сутки утонуло восемь человек
Минздрав Башкирии назвал города и районы, лидирующие по числу зараженных коронавирусом
В Башкирии молодой водитель не справился с управлением и повалил большегруз в кювет, есть погибший
На балконе девятиэтажной «панельки» в центре Уфы вспыхнул пожар
Более 350 тысяч клиентов ВТБ использовали сервис цифрового профиля гражданина