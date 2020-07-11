Эксперт назвал истинную причину гибели группы Дятлова

11 Июль 2020 2020-07-11T14:13:08+03:00

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Юрист Андрей Курьяков во время пресс-конференции «Комсомольской Правды» назвал сход лавины причиной гибели группы Дятлова в 1959 году, сообщает kp.ru.

Напомним, что ранее выдвигались самые разные версии трагической смерти группы из девятерых советских туристов – от вполне логичного переохлаждения до фантастического облучения неким радиоактивным элементом. Для того, чтобы поставить в расследовании точку «Комсомолка» создала проект, в рамках которого провела экспедицию на север Свердловской области. Также к работе подключили многочисленных экспертов из разных областей – криминалистов, ученых и историков.

12 июля в редакции «КП» прошла пресс-конференция эксперта-юриста Андрея Курьякова. Он подчеркнул, что причиной гибели группы могла быть только снежная лавина. Туристы попытались спастись, выбежав из палатки, и позже смогли разжечь костер. Тем не менее, смерть настигла группу Дятлова из-за суровых климатических условий – холода и сильного ветра.

ИСТОЧНИК KP.RU