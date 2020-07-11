«Уфа» опубликовала результаты сдачи теста на коронавирус

11 Июль 2020 2020-07-11T13:17:56+03:00

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Игроки ФК «Уфа» в полном составе сдали тесты на коронавирус перед игрой с московским «Локомотивом».

В пресс-службе башкирского клуба сообщили, что результаты тестирования всего состава клуба на COVID-19 оказались отрицательными. Таким образом, подопечные Вадима Евсеева готовы без каких-либо ограничений поучаствовать в выездном матче против московского «Локомотива» в субботу, 12 июля. Игра 28 тура РПЛ состоится в 18.30 по уфимскому времени.

На этой неделе «Уфа» вновь стала одним из главных новостных тем российского футбола. В московский «Спартак» на аналогичную должность отправился уже бывший генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов. Футбольный функционер должен будет выстроить в «красно-белом» клубе атмосферу работы в «пост-ковидный» период.

ИСТОЧНИК KP.RU