В Башкирии продолжается рост больных коронавирусом

11 Июль 2020 2020-07-11T10:44:37+03:00

За сутки число заболевших увеличилось на 49 человек

Изменить размер текста: A A

Количество больных коронавирусом в Башкирии за пятницу, 10 июля, увеличилось на 49 человек.

Похожее количество заболевших COVID в Башкирии фиксируют уже не первый день. Цифра прироста за последние сутки практически застыла на отметке примерно в 50 человек.

По данным федерального центра «Стопкоронавирус», за 10 июля от коронавируса в Башкирии полностью излечились 43 человека – это на 6 меньше, чем количество заболевших за 24 часа.

Новых подтвержденных случаев летального исхода от коронавируса в Башкирии не зарегистрировано. Цифра погибших за весь отчетный период застыла на отметке в 19 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU