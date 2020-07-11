2020-07-11T10:44:37+03:00
Коронавирус Covid-19

В Башкирии продолжается рост больных коронавирусом

За сутки число заболевших увеличилось на 49 человек
Рустем АХУНОВ
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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Количество больных коронавирусом в Башкирии за пятницу, 10 июля, увеличилось на 49 человек.

Похожее количество заболевших COVID в Башкирии фиксируют уже не первый день. Цифра прироста за последние сутки практически застыла на отметке примерно в 50 человек.

По данным федерального центра «Стопкоронавирус», за 10 июля от коронавируса в Башкирии полностью излечились 43 человека – это на 6 меньше, чем количество заболевших за 24 часа.

Новых подтвержденных случаев летального исхода от коронавируса в Башкирии не зарегистрировано. Цифра погибших за весь отчетный период застыла на отметке в 19 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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