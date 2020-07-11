2020-07-11T09:59:59+03:00
Общество

В Стерлитамаке засняли малыша, балансировавшего на высоте седьмого этажа

Ребенок забрался на подоконник с открытым окном
Рустем АХУНОВ
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В Стерлитамаке местные жители засняли малыша, который балансировал на окне седьмого этажа.

Жутковатое видео местные жители начали распространять в соцсетях. Автор сообщил, что сделал его во дворе многоэтажки по улице Артема, 70.

- Вам что, мало примеров? Родители, ау! – возмущается житель города.

Судя по всему, ребенок, который стоит на высоте более 20 метров, даже не понимает опасности такого поступка. Малыш как ни в чем не бывало балансирует на высоте седьмого этажа и разглядывает, что происходит внизу.

Остается неизвестным, чем закончилась история с опасными играми ребенка. Напомним, что с приходом теплой погоды в республике учащаются случаи падения детей с высоты. Редакция «КП-Уфа» в очередной раз просит родителей не оставлять малышей без присмотра, если в комнате открыты окна.

Малыш из Башкирии балансировал на высоте седьмого этажа // 11.07.

ИСТОЧНИК KP.RU

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