В сети появилось оперативное видео с места убийства столетнего ветерана из Башкирии
Следком выложил видео с места убийства столетнего ветерана ВОВ Ивана Несмеянова в Башкирии.
Напомним, что чудовищная история произошла в Башкирии в минувший четверг, 9 июля. В доме ветерана Великой Отечественной войны Ивана Несмеянова из села Леуза в Кигинском районе обнаружили тело хозяина с признаками насильственной смерти. По предварительной версии, в дом к столетнему пенсионеру ворвались неизвестные, которые избили его и украли деньги. Сейчас извергов разыскивает полиция.
История сразу же получила широкий резонанс. На место происшествия выехали все высшие чины силовиков из Башкирии. Расследование находится на контроле глав СК и МВД республики.
СК РФ начал расследование по факту насильственного убийства ветерана ВОВ в Башкортостане.Ветеран был убит накануне в собственном доме в селе Леуза Кигинского района
ИСТОЧНИК KP.RU