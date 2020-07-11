В сети появилось оперативное видео с места убийства столетнего ветерана из Башкирии

11 Июль 2020 2020-07-11T09:07:21+03:00

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Следком выложил видео с места убийства столетнего ветерана ВОВ Ивана Несмеянова в Башкирии.

Напомним, что чудовищная история произошла в Башкирии в минувший четверг, 9 июля. В доме ветерана Великой Отечественной войны Ивана Несмеянова из села Леуза в Кигинском районе обнаружили тело хозяина с признаками насильственной смерти. По предварительной версии, в дом к столетнему пенсионеру ворвались неизвестные, которые избили его и украли деньги. Сейчас извергов разыскивает полиция.

История сразу же получила широкий резонанс. На место происшествия выехали все высшие чины силовиков из Башкирии. Расследование находится на контроле глав СК и МВД республики.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/789897" frameborder="0"></iframe> СК РФ начал расследование по факту насильственного убийства ветерана ВОВ в Башкортостане.Ветеран был убит накануне в собственном доме в селе Леуза Кигинского района

ИСТОЧНИК KP.RU