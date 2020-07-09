2020-07-09T21:21:24+03:00
Общество

У бывшего замминистра ЖКХ Башкирии нашли заначку в 1,5 млн долларов, две квартиры и участок в Крыму

Мужчина не смог объяснить, откуда у него такие богатства
Рустем АХУНОВ
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Бывший заместитель министра ЖКХ Башкирии не смог объяснить прокурорам, откуда у него на счету появилось 1,5 миллиона долларов, две квартиры в Уфе и участке на юге России.

Началось все с того, что сотрудникам надзорного ведомства стало известно о странных денежных операциях чиновника. В прокуратуре решили проверить замминистра, дабы узнать, как он смог приобрести валюты на 113 миллионов рублей. В ходе проверки выяснилось, что помимо заначки в 1,5 миллионов долларов у мужчины есть две квартиры в Уфе, участки в Крыму, коттедж и несколько нежилых помещений.

- Сотрудник министерства не смог подтвердить законность происхождения имущества на сумму 126 миллионов, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

Любопытно, что во время проверки мужчина пытался переоформить имущество на граждан, которые не имели возможности его приобрести. В итоге замминистра решил покинуть занимаемый пост по собственному желанию. На подозрительное имущество наложили арест.

ИСТОЧНИК KP.RU

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