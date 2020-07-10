2020-07-09T21:02:01+03:00
Общество

Школьники из Башкирии обнаружили останки вымершего быка – тура

Кости животного лежали на берегу местной реки
Рустем АХУНОВ
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Фото: Данир ГайнуллинФото: Данир Гайнуллин
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Двое друзей-школьников Башкирии нашли на берегу кости древнего быка, вымершего еще в 17 веке.

Информацией о необычной находке поделились наши коллеги из портала «UfacityNews» со ссылкой на руководителя центра по охране объектов культурного наследия Данира Гайнуллина. Мужчина сообщил, что двое друзей из села Сюрбаево гуляли возле реки и нашли череп древнего животного с рогами. Он предполагает, что кости появились на берегу после того, как их вынесло паводком этой весной. Уже скоро кости животного передадут в музей «Шульган-Таш».

Гайнуллин подчеркнул, что ребята, которые нашли кости, уже сейчас ведут себя как настоящие археологи – постоянно ищут интересные места в окрестностях и интересуются краеведением.

- Надеюсь, что юные друзья в будущем пополнят наши ряды и станут хранителями истории, - пишет мужчина в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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