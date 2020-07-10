Водитель из Уфы лишился 200 тысяч рублей, оставив машину на парковке торгового центра

10 Июль 2020 2020-07-09T21:02:26+03:00

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На стоянке перед торговым центром в Демском районе Уфы из припаркованной машины вытащили 200 тысяч рублей.

Как передает собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, потерпевшим оказался водитель-экспедитор. Днем 8 июля 34-летний мужчина сообщил стражам порядка, что буквально пять минут назад обнаружил пропажу 215 тысяч рублей из своего Mercedes-Benz Citan. По его словам, он оставил авто на парковке перед ТЦ на 15 минут.

Каким образом злоумышленник смог пробраться в машину, пока неизвестно – следов взлома зафиксировано не было. Тем не менее криминалисты нашли отпечатки предполагаемого преступника. Полицейские по факту кражи возбудили уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU