Водитель из Уфы лишился 200 тысяч рублей, оставив машину на парковке торгового центра
На стоянке перед торговым центром в Демском районе Уфы из припаркованной машины вытащили 200 тысяч рублей.
Как передает собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, потерпевшим оказался водитель-экспедитор. Днем 8 июля 34-летний мужчина сообщил стражам порядка, что буквально пять минут назад обнаружил пропажу 215 тысяч рублей из своего Mercedes-Benz Citan. По его словам, он оставил авто на парковке перед ТЦ на 15 минут.
Каким образом злоумышленник смог пробраться в машину, пока неизвестно – следов взлома зафиксировано не было. Тем не менее криминалисты нашли отпечатки предполагаемого преступника. Полицейские по факту кражи возбудили уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU