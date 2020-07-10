В Уфе 20-летнего парня задержали за изнасилование женщины

10 Июль 2020 2020-07-09T21:01:29+03:00

Для 20-летнего уфимца это уже второе уголовное разбирательство

Ранее молодой человек уже проходил по уголовной статье

Изменить размер текста: A A

В Октябрьском районе Уфы задержали 20-летнего парня по подозрению в изнасиловании 33-летней женщины. Об этом рассказал собственный источник «КП-Уфа».

Молодого человека «приняли» сотрудники уголовного розыска 7 июля. Само преступление произошло за день до этого. Задержанного доставили в отдел полиции. Там он дал признательные показания.

Уфимцу предъявили обвинение сразу по двум смежным статьям: изнасилование и насильственные действия сексуального характера. Правоохранители на время следствия решили оставить его под стражей. Известно, что ранее фигурант уголовного дела уже был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

ИСТОЧНИК KP.RU