В Уфе 20-летнего парня задержали за изнасилование женщины
В Октябрьском районе Уфы задержали 20-летнего парня по подозрению в изнасиловании 33-летней женщины. Об этом рассказал собственный источник «КП-Уфа».
Молодого человека «приняли» сотрудники уголовного розыска 7 июля. Само преступление произошло за день до этого. Задержанного доставили в отдел полиции. Там он дал признательные показания.
Уфимцу предъявили обвинение сразу по двум смежным статьям: изнасилование и насильственные действия сексуального характера. Правоохранители на время следствия решили оставить его под стражей. Известно, что ранее фигурант уголовного дела уже был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
ИСТОЧНИК KP.RU