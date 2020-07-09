Житель Башкирии наткнулся на 50-летние останки человека, когда копал яму на своем участке
Пенсионер из Башкирии обнаружил на своем участке останки человека. Все произошло 6 июля в одной из деревень Баймакского района, рассказал собственный источник «КП-Уфа».
В тот день 63-летний мужчина копал выгребную яму на территории личного хозяйства. В какой-то момент он наткнулся на что-то твердое – как оказалось, это были кости человека. Опешивший пенсионер сразу же рассказал о страшной находке полицейским.
К участку пожилого сельчанина съехались сотрудники из МВД и Следственного комитета. Они определили, что останки пролежали в земле порядка 50 лет. Сейчас их изучает судебно-медицинский эксперт.
ИСТОЧНИК KP.RU