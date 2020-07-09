Житель Башкирии наткнулся на 50-летние останки человека, когда копал яму на своем участке

9 Июль 2020 2020-07-09T18:43:23+03:00

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Пенсионер из Башкирии обнаружил на своем участке останки человека. Все произошло 6 июля в одной из деревень Баймакского района, рассказал собственный источник «КП-Уфа».

В тот день 63-летний мужчина копал выгребную яму на территории личного хозяйства. В какой-то момент он наткнулся на что-то твердое – как оказалось, это были кости человека. Опешивший пенсионер сразу же рассказал о страшной находке полицейским.

К участку пожилого сельчанина съехались сотрудники из МВД и Следственного комитета. Они определили, что останки пролежали в земле порядка 50 лет. Сейчас их изучает судебно-медицинский эксперт.

ИСТОЧНИК KP.RU