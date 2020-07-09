Глава Башкирии вновь обновил указ о повышенной готовности: что изменилось

9 Июль 2020 2020-07-09T15:55:17+03:00

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Глава Башкирии Радий Хабиров в очередной раз внес изменения в указ о режиме повышенной готовности, введенном из-за коронавируса. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Изменения по сравнению с предыдущей редакцией на этот раз несущественные:

– для пенсионеров и хронически больных жителей Башкирии продлевается режим строгой самоизоляции. Тем не менее им разрешается выходить из дома в ряде случаев: при походе в магазин, аптеки, салоны связи, разрешаются поездки в сады, огороды и кладбища;

– профилактории, оздоровительные и школьные лагеря, согласно указу, все-таки заработают с 15 июля. Разумеется, при строгом соблюдении санэпиднорм. Напомним, в минувший понедельник, 6 июля, Хабиров заявил, что вопрос об открытии этих учреждений еще не решен. Он даже назначил дату рассмотрения этого вопроса – на то же самое 15 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU