Глава Башкирии вновь обновил указ о повышенной готовности: что изменилось
Глава Башкирии Радий Хабиров в очередной раз внес изменения в указ о режиме повышенной готовности, введенном из-за коронавируса. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Изменения по сравнению с предыдущей редакцией на этот раз несущественные:
– для пенсионеров и хронически больных жителей Башкирии продлевается режим строгой самоизоляции. Тем не менее им разрешается выходить из дома в ряде случаев: при походе в магазин, аптеки, салоны связи, разрешаются поездки в сады, огороды и кладбища;
– профилактории, оздоровительные и школьные лагеря, согласно указу, все-таки заработают с 15 июля. Разумеется, при строгом соблюдении санэпиднорм. Напомним, в минувший понедельник, 6 июля, Хабиров заявил, что вопрос об открытии этих учреждений еще не решен. Он даже назначил дату рассмотрения этого вопроса – на то же самое 15 июля.
ИСТОЧНИК KP.RU