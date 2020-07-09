2020-07-09T15:09:09+03:00
Происшествия

Уфимские спасатели сняли с арки Бельского моста пьяного мужчину

Молодой горожанин уселся на конструкции и отказывался слезать
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: УГЗ Уфыфото: УГЗ Уфы
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В Уфе спасатели сняли с арки Бельского моста пьяного мужчину. Инцидент произошел сегодня, 9 июля, в полдень, сообщает городское Управление гражданской защиты.

Сидевшего на мосту и свесившего вниз ноги человека заметили случайные прохожие. Они обратились в экстренные службы. На место были направлены сотрудники поисково-спасательного отряда и полиции. Для подстраховки было привлечено плавсредство.

«Прибывшие спасатели с использованием альпинистского снаряжения добрались до молодого человека и после долгих уговоров сумели вернуть его на землю», – рассказали в УГЗ.

Вызвавшим переполох мужчиной оказался 31-летний уфимец. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. Спасатели передали его правоохранителям для дачи объяснений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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