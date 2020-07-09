Уфимские спасатели сняли с арки Бельского моста пьяного мужчину
В Уфе спасатели сняли с арки Бельского моста пьяного мужчину. Инцидент произошел сегодня, 9 июля, в полдень, сообщает городское Управление гражданской защиты.
Сидевшего на мосту и свесившего вниз ноги человека заметили случайные прохожие. Они обратились в экстренные службы. На место были направлены сотрудники поисково-спасательного отряда и полиции. Для подстраховки было привлечено плавсредство.
«Прибывшие спасатели с использованием альпинистского снаряжения добрались до молодого человека и после долгих уговоров сумели вернуть его на землю», – рассказали в УГЗ.
Вызвавшим переполох мужчиной оказался 31-летний уфимец. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. Спасатели передали его правоохранителям для дачи объяснений.
ИСТОЧНИК KP.RU