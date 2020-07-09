2020-07-09T16:00:02+03:00
Общество

МЧС Башкирии предупредило жителей об аномальной 38-градусной жаре

Температура воздуха в некоторых районах поднимется до 38°
Владислав КАЗАНЦЕВ
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В среднем по республике температура воздуха будет колебаться между 31 и 36 градусамиВ среднем по республике температура воздуха будет колебаться между 31 и 36 градусамиФото: Иван МАКЕЕВ
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МЧС Башкирии опубликовало предупреждение об аномально жаркой погоде в ближайшие два дня – 10-11 июля. Температура воздуха в отдельных районах поднимется до 38°.

Согласно прогнозу Башгидромета, завтра в регионе ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер будет слабым, неустойчивым. Ночью столбик термометра не упадет ниже +18°, похолодает только на востоке – до +13°. Днем в среднем по Башкирии установится настоящая жара: +31-36°, по югу – +38°.

В МЧС рекомендуют носить легкую одежду свободного кроя и светлых тонов, использовать солнцезащитные крема и пить большое количество воды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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