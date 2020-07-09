МЧС Башкирии предупредило жителей об аномальной 38-градусной жаре
МЧС Башкирии опубликовало предупреждение об аномально жаркой погоде в ближайшие два дня – 10-11 июля. Температура воздуха в отдельных районах поднимется до 38°.
Согласно прогнозу Башгидромета, завтра в регионе ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер будет слабым, неустойчивым. Ночью столбик термометра не упадет ниже +18°, похолодает только на востоке – до +13°. Днем в среднем по Башкирии установится настоящая жара: +31-36°, по югу – +38°.
В МЧС рекомендуют носить легкую одежду свободного кроя и светлых тонов, использовать солнцезащитные крема и пить большое количество воды.
ИСТОЧНИК KP.RU