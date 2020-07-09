Стало известно, в каких районах Башкирии самый высокий уровень заболеваемости коронавирусом
В Минздраве Башкирии назвали районы республики с самым высоким уровнем заболеваемости коронавирусом по состоянию на 9 июля. Для определения этих территорий использовался стандартизированный показатель: количество инфицированных на 100 тысяч человек населения. В «красную» зону попали:
– Зианчуринский район: 398,8 на 100 тыс. человек (98 зараженных)
– Бижбулякский район: 340,2 (73)
– Нефтекамск: 330,4 (470);
– Татышлинский район: 309,9 (68);
– Белебеевский район: 270,8 (259).
В число «зеленых» зон, то есть территорий с низким показателем заражаемости, так же вошли пять муниципалитетов:
– Кигинский район: 30,2 на 100 тыс. человек (5 зараженных);
– Дуванский район: 29,4 (9);
– Зилаирский район: 20,5 (3);
– Межгорье: 19,4 (3);
– Бурзянский район: 12 (2).
Средний показатель заражаемости в Башкирии составляет 142,6 носителей на 100 тысяч человек.
ИСТОЧНИК KP.RU
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