2020-07-09T13:47:18+03:00
Общество

Стало известно, в каких районах Башкирии самый высокий уровень заболеваемости коронавирусом

В «красную» зону вошли пять территорий
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Наименьший уровень заражаемости наблюдается в Бурзянском районеНаименьший уровень заражаемости наблюдается в Бурзянском районе
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В Минздраве Башкирии назвали районы республики с самым высоким уровнем заболеваемости коронавирусом по состоянию на 9 июля. Для определения этих территорий использовался стандартизированный показатель: количество инфицированных на 100 тысяч человек населения. В «красную» зону попали:

– Зианчуринский район: 398,8 на 100 тыс. человек (98 зараженных)

– Бижбулякский район: 340,2 (73)

Нефтекамск: 330,4 (470);

– Татышлинский район: 309,9 (68);

– Белебеевский район: 270,8 (259).

В число «зеленых» зон, то есть территорий с низким показателем заражаемости, так же вошли пять муниципалитетов:

– Кигинский район: 30,2 на 100 тыс. человек (5 зараженных);

– Дуванский район: 29,4 (9);

– Зилаирский район: 20,5 (3);

Межгорье: 19,4 (3);

– Бурзянский район: 12 (2).

Средний показатель заражаемости в Башкирии составляет 142,6 носителей на 100 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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