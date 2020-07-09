Минздрав Башкирии назвал больницы, в которых действует карантин по коронавирусу
В Башкирии в трех больницах введен частичный карантин по коронавирусу. Об этом на профильном брифинге сообщили замминистра здравоохранения республики Ирина Кононова. Ограничительные меры введены в:
– республиканском онкодиспансере (онкологическое отделение противоопухолевой терапии с 29 июня);
– Бирской ЦРБ (терапевтическое отделение с 6 июля);
– РКБ имени Куватова (акушерско-гинекологическое отделение в родильном доме с 8 июля).
Кононова добавила, что в РКБ «ни пациентов, ни сотрудников, больных ковидом, нет – есть контактные лица по пациентам с положительными результатами на коронавирус». Родильное отделение закрыто для приема и выписки, «чтобы не подвергать опасности тех, кто там находится».
ИСТОЧНИК KP.RU
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