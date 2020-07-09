В Башкирии отказались помиловать убийц и насильника, у которого 12-я судимость

9 Июль 2020 2020-07-09T12:59:44+03:00

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На очередном заседании Комиссии во главе с Константином Толкачевым не поддержали ни одно из рассмотренных ходатайств. По словам Председателя Государственного Собрания, «тяжесть совершенных преступлений не позволила проявить снисхождение», поскольку каждый из осужденных попадает за решетку не в первый раз, а их раскаяние «вызывает сомнения». Это позволяет сделать вывод, что они вновь окажутся за решеткой.

Один из осужденных имеет уже двенадцатую судимость за преступления различной тяжести, другой – осужден за хранение наркотиков и не отличается примерным поведением в исправительном учреждении. Остальные – осуждены за убийства двух и более лиц, имея на счету уже несколько судимостей по различным причинам. В этом случае, даже снисхождение к пожилому возрасту не является условием выхода на свободу. Выпускать таких людей на свободу досрочно, это значит «создать дополнительную угрозу для окружающих», – подчеркнул Толкачев.

ИСТОЧНИК KP.RU