В Башкирии сотрудники спецобслуживания получат единовременные выплаты
Выплаты в размере 25 тысяч рублей получат работники негосударственных учреждений с подтвержденными случаями заражения коронавирусом. Поправки были опубликованы 8 июля в соответствующем указе на официальном портале правовой информации Башкирии.
В поправках сказано, что единовременные выплаты получат работники, которые продолжают работать в негосударственных организациях в течение 14 дней, получают республиканские субсидии, имеющие соглашение о ГЧП и соглашение на оказание социальных услуг нуждающимся гражданам. При этом негосударственная организация должна работать в условиях карантина или изоляции.
С 18 апреля выплаты назначены работникам «Центра социального обслуживания «Семья» Мишкинского района, с 20 апреля – Центру социального обслуживания населения «Доверие-К» Кушнаренковского района. Напомним, что ранее подобные выплаты могли получить отдельные сотрудники организаций социального обслуживания, с круглосуточным пребыванием и ГКУ здравоохранения «Республиканский дом ребенка».
ИСТОЧНИК KP.RU